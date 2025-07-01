Соцсети, инструменты ИИ - это вызов образовательным моделям - президент Института образования ОЭС

БАКУ /Trend/ - Социальные сети, инструменты искусственного интеллекта (ИИ) - это вызов образовательным моделям.

Как сообщает командированный в Агдам сотрудник Trend, об этом заявил президент Института образования ОЭС Мехмет Акиф Киреччи во время выступления на панельной сессии "Высокие перспективы: Роль молодежи в региональном развитии" в рамках Молодежного форума в городе Агдам.

"Эти инструменты открывают широкие возможности для привлечения молодежи к образованию. Мы должны стараться выделять самых способных молодых людей. Без образования невозможно построить успешное будущее. Образование молодежи и их информированность о происходящих в мире событиях имеют первостепенное значение",- добавил он.

По его словам, молодежь очень хорошо умеет строить узы дружбы, взаимоотношения.

Он отметил, что образование охватывает каждый аспект жизни человека.

"За последние два года мы столкнулись с проблемами современного образования. Модели образования показывают, что оно формируется на основе особенностей каждой страны. Мы должны ускорить нашу работу в этом направлении",- сказал он.

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