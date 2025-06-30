В АМУ состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню выпускника (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 30 июня в Азербайджанском медицинском университете (АМУ) состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню выпускника. В мероприятии приняли участие известные общественные и политические деятели, представители сферы здравоохранения, профессорско-преподавательский состав, родители и другие гости.

Как сообщили Trend в минздраве, церемония началась с исполнения Государственного гимна Азербайджана.

В своей вступительной речи министр здравоохранения Теймур Мусаев поздравил выпускников и сказал, что этот день - незабываемая дата в их жизни. Министр рассказал о шагах, предпринимаемых для развития здравоохранения и укрепления медицинского образования в стране. Он подчеркнул, что охрана здоровья населения является одним из приоритетов государственной политики Азербайджана.

"Великий лидер Гейдар Алиев, считавший охрану здоровья населения одним из важнейших направлений политики страны, предпринял необходимые меры по развитию и укреплению материально-технической базы отечественного здравоохранения. Строительство нового учебного корпуса Азербайджанского медицинского университета и создание первой учебной клиники АМУ также связаны с именем общенационального лидера. Выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифу Алиеву с Азербайджанским медицинским университетом связывали неразрывные узы. Вклад, внесенный академиком Зарифой Алиевой в медицинскую науку и образование, также является моральной опорой", - отметил он.

По словам министра, под руководством Президента Ильхама Алиева достигнуты значительные успехи в сфере здравоохранения, модернизируется инфраструктура, повышается качество медицинских услуг. Первый вице-президент Мехрибан Алиева также вносит вклад в развитие этой сферы, проявляя внимание и заботу о медицинских работниках.

В заключение Теймур Мусаев обратился к выпускникам.

"Быть врачом - это героизм. Будьте уверены в своих знаниях, действуйте как мужественные и ответственные врачи. Желаю вам успехов на этом трудном, но почетном пути. Добро пожаловать в ряды наших коллег!" - сказал он.

Ректор университета, профессор Герай Герайбейли выразил уверенность, что выпускники АМУ с честью будут представлять Азербайджан в разных странах мира и достойно нести звание врача.

В ходе мероприятия было озвучено, что в 2024/2025 учебном году университет окончили 1235 студентов, в том числе 853 гражданина Азербайджана и 382 иностранных студента. Выпускниками стали:

I лечебно-профилактический факультет — 356 студентов

II лечебно-профилактический факультет — 310

«Медицинская профилактика» — 40

«Общественное здравоохранение» — 61

«Физиотерапия и медицинская реабилитация» — 34

«Сестринское дело» — 32

«Стоматология» — 250

«Фармация» — 95

«Военный врач» — 48

«Военный фельдшер» — 45.

По специальности «Военная стоматология» в этом году выпустились первые 9 студентов.

Было подчеркнуто, что в настоящее время в АМУ обучаются студенты из 45 стран мира, включая Турцию, Пакистан, Казахстан, Грузию и другие государства.

Преподаватели и родители выразили уверенность, что молодые врачи достойно оправдают оказанное им доверие и прославят благородную профессию своими знаниями, трудом и человечностью.

Традиционно выпускники произнесли клятву Гиппократа, пообещав с честью служить делу охраны здоровья народа.

По завершении официальной части отличникам были вручены дипломы с отличием. Награды вручили министр здравоохранения Теймур Мусаев и ректор АМУ Герай Герайбейли.

Праздничное мероприятие продолжилось выступлениями студентов военно-медицинского факультета и известных деятелей культуры.

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