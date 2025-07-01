Все возможные ресурсы мобилизованы для установления правды о пытках и убийстве азербайджанцев в Екатеринбурге – Сейфаддин Сафаров

АГДЖАБЕДИ/Trend/ - На раскрытие правды о пытках и убийстве моих братьев, мобилизованы все возможные ресурсы.

Как сообщает во вторник местный корреспондент Trend, об этом заявил журналистам брат убитых в Екатеренбурге азербайджанцев Сейфаддин Гусейнли.

По его словам, с первых дней инцидента российская сторона распространяла ложную информацию о том, что его братья якобы скончались от волнения или сердечного приступа - это очередная ложь, характерная для этой страны.

"Следующая стадия - это уже работа следственных органов. Я могу лишь сказать, что для полного раскрытия всех обстоятельств этого дела мобилизованы все имеющиеся ресурсы. Пока у нас нет возможности вернуться в родное село Мярзили, поэтому церемония прощания пройдет тут в Агджабеди. Мои братья будут похоронены на кладбище, где покоятся мой отец, мать и близкие",- отметил он.

Сафараов выразил уверенность в поддержке государства в деле защиты прав наших соотечественников, которые в настоящее время находятся под стражей в России и получили серьезные травмы.

"Среди находящихся под стражей в России есть лица, получившие тяжелые телесные повреждения. Некоторые из них до сих пор находятся в следственном изоляторе, и в их отношении продолжается необоснованный судебный процесс. Среди них - и мой брат, 61-летний Закир Мехди оглу Сафаров. Несмотря на то что назначенный судом 72-часовой срок уже истёк, его освобождение откладывается по надуманным причинам. Верю, что каждый результат, который будет достигнут в этом деле, станет возможным благодаря силе и справедливости нашего государства",- добавил он.

Отметим, что 27 июня около 5 часов утра сотрудники ФСБ провели операции по различным адресам в городе Екатеринбург, где проживают члены семьи Сафаровых, граждан России родом из Агдамского района Азербайджана. В ходе операций, проведенных сотрудниками ФСБ, были убиты братья Гусейн и Зияддин Сафаровы, а 8 человек, в том числе брат убитых - Бекир Сафаров, получили телесные повреждения различной степени тяжести.

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