В кривом зеркале… Председатель Союза писателей Азербайджана Анар об антиазербайджанской истерии Соловьёва

БАКУ /Trend / - Председатель Союза писателей Азербайджана, народный писатель Анар направил в Trend письмо под названием "В кривом зеркале", в котором изложил свои мысли об антиазербайджанской истерии российского телеведущего Владимира Соловьёва.

Представляем вашему вниманию данное письмо.

"С трудом преодолевая чувство брезгливости, все же приходится следить за передачами Владимира Соловьева.

Владимир Соловьев, несомненно, глубоко и всесторонне эрудированный, умный человек. Тем более поразительно, что столь неординарный журналист может быть таким прожженным циником. В. Соловьев постоянно лжет и прекрасно осознает, что лжет. Не хочу касаться всех тем, которыми потчует своих зрителей телеведущий в своих шоу-программах.

У меня лично складывается впечатление, что этот человек люто ненавидит русский народ. Иначе он не стал бы оскорблять многие сопредельные или даже далекие нации своими планами их уничтожить целиком и полностью, или, на худой конец, завоевать.

И таким вот образом телеведущий стремится настраивать эти народы против России как потенциальной угрозы для самого их существования. Можно не соглашаться с политикой какой-либо страны, можно резко критиковать их руководителей, не прибегая к уличному сквернословию. Но нельзя своим хамством унижать целые народы, исходя из того, что они малочисленны, оскорблять их национальное достоинство, издеваться над их духовными ценностями, менталитетом, языковыми особенностями.

Все это делает В. Соловьев, юродствуя и ерничая, имитируя языковые особенности то финнов, то прибалтов, то немцев, то мусульман. Как заядлый фигляр, он часто подражает речевым особенностям Ленина, Сталина, Горбачева, Ельцина, или с подлинным артистизмом повторяет яростные интонации бесноватого Гитлера. Но бог с ними, с артистическими потугами телеведущего, дело в том, что он не только издевается над речевыми особенностями разных народов, прямо оскорбляя и по-всячески обзывая их. Этот ксенофоб неоднократно призывает к полному физическому уничтожению целых народов, целых стран, континентов. В своих людоедских высказываниях он выражает свое заветное желание видеть, скажем, Великобританию, целиком поглощённую морем. Неизвестно только одно: когда Англия и Северная Ирландия погрузятся в морскую пучину, что станет с Ирландской Республикой, которая не причем? Она разделит судьбу утонувших территорий или все же уцелеет? Страшно, что свои чудовищные призывы он провозглашает не только от своего имени, но как бы провоцируя власти. К счастью, приходится надеяться на благоразумие кремлевских политиков, с их достаточно трезвой оценкой ситуации.

И что особенно невыносимо, свои бредовые идеи телеведущий выдает как бы за желание всего русского народа. Можно ли нанести больше вреда стране и народу, в любви к которым постоянно изъясняешься. Настойчиво призывая сбросить ядерную бомбу на Париж, Берлин, Варшаву, да и другие города Европы, а при Байдене (при Трампе еще не определился окончательно) и на США, он не допускает мысли, что может последовать и ответный удар, что будет нанесен страшный урон и городам России, погибнут с обеих сторон много миллионов ни в чем неповинных людей. В.Соловьев зря думает, что сам он выживет при атомном Апокалипсисе, или, на худой конец, все же попадет в рай. Ему уже давно уготован ВИП-котел в Преисподней.

Постоянно, с каким- то сладким трепетом предрекая Третью мировую войну, он совсем не волнуется: пусть весь мир сгорит при ядерном суициде. Не слишком ли высокая цена за утерянную виллу Соловьева в Италии? Кстати, об этой вилле. Проявляя запоздалую ярость в отношении Горбачева и Ельцина, и мечтая о восстановлении сталинского режима Красного Террора, СМЕРШа и ГУЛАГа, Соловьев не задумывается о том, что при Сталине ни о какой вилле в проклятой Европе он и мечтать бы не мог. Скорее всего, его место было бы где-то на Соловках, если предварительно не был бы расстрелян этот яростный сторонник смертной казни.

Личность Владимира Соловьева воплощает уникальный случай еврея-нациста. Постоянно подчеркивая свою национальную принадлежность, он является черным пятном для древнего и мудрого еврейского народа, одарившего мир великими учеными, литераторами, деятелями искусства. В выражении своей ненависти ко всякой иной точке зрения, презрения к ценностям свободы и демократии Соловьев использует чисто геббельсовские методы пропаганды: «Ври как можно больше, одурманишь хоть какую-то часть народа».

Но справедливость истории заключается в том, что великий русский народ, воспитанный на святой русской литературе, рано или поздно распознает Гришек Распутиных всех мастей и всех времен.

Все участники соловьевских посиделок во всем согласны с ведущим. И лишь один профессор всегда успевает сказать одну или в лучшем случае две фразы. Сразу же после первых слов его грубо обрывает Ведущий и начинает возражать всему, что бы тот ни сказал. Вернее, успел сказать.

Глубоко возмущаясь передачами Соловьева, я не хочу выражать свое отношение ко всем затрагиваемым им темам. Но не могу не отреагировать на его провокационные высказывания по поводу азербайджано-армянских отношений, карабахских событий. Меня поражает чрезмерная враждебность, с которой он, особенно в последнее время, высказывается об Азербайджане. Соловьев, в передачах которого всегда выступают несколько армян (в том числе трезвомыслящий кинорежиссёр Карен Шахназаров), постоянно изъясняется в любви к армянам. Никто не может упрекнуть Владимира Рудольфовича за любовь к одному, определенному, народу и к его олигархам. Но почему Соловьев любимому им армянскому народу (как впрочем, и русскому народу) желает только зла. Почему его так раздражает едва наметившееся потепление в отношениях Армении с соседними странами.

Оккупированные в течение тридцати лет азербайджанские земли, превращение наших цветущих городов в руины, засеянные минами поля, миллион беженцев на своей родной земле, 200 тысяч изгнанных из Армении азербайджанцев, геноцид в Ходжалы, милитаристские призывы к «войне за новые территории» никогда не волновали Соловьева. Он как бы, заткнув уши и закрыв глаза, не знал ничего обо всем этом. И вот когда армяне добровольно, без всякого принуждения, но под воздействием лживой пропаганды покинули Карабах и при этом ни один мирный житель не пострадал, Соловьев вдруг вспомнил мифический Арцах. Во время всего этого трагического конфликта весь мир, в том числе в России, да и в самой Армении называли происходящее карабахскими событиями. А теперь В.Соловьев пытается мумицировать название Арцах.

Угрожая Азербайджану, он забывает, что из трех Закавказских республик больше всего русских живет в Азербайджане. Прекрасно живут, пользуясь всеми правами, как все граждане нашей многонациональной страны. В Баку действуют несколько сотен школ с русским языком обучения, русский театр, Русская Православная церковь. Издаются газеты и журналы на русском языке, в том числе русскоязычный журнал и русскоязычная газета Союза писателей Азербайджана. Есть русскоязычный телевизионный канал. Можно ли представить такое в ставшей мононациональной Армении?

Азербайджан выражает свой протест, когда на российской территории сбивают наш гражданский самолет, в котором, кстати, погибли и русские пилоты. Или когда в Екатеринбурге убивают двух азербайджанцев без суда и следствия. Так в чем же зиждется азербайджанофобия Соловьева и иже с ним. В армянофильстве? Но дело в том, что Соловьев и любимой им Армении желает только зла, войны, кровопролития, поражения. Только потому, что прозревший руководитель Армении, наконец, осознал, что лучше жить с соседями в мире, чем настраиваться на взаимное кровопролитие. Исход армян из Карабаха определили сами же армянские коррумпированные политики, когда провозглашали, что армяне и азербайджанцы не могут жить вместе. А как же они мирно живут в Грузии, России, Турции, Иране?

Я хочу верить в здоровый, не отравленный лживой пропагандой разум ответственной части армянского народа и армянской интеллигенции, и что, преодолев все преграды и вмешательства извне, армяне и азербайджанцы будут жить как добрые соседи.

А Владимиру Рудольфовичу в своем кривом телезеркале придется искать другие точки для разжигания межнациональной розни", - говорится в письме.

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