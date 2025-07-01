США благодарны Азербайджану за помощь в безопасной эвакуации граждан страны из Ирана

БАКУ /Trend/ - США выражает благодарность Азербайджану за помощь в безопасной эвакуации граждан страны из Ирана.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил временный поверенный в делах США Уго Гевара в видеообращении на азербайджанском языке по случаю завершения своей дипломатической миссии в Азербайджане.

Видеообращение опубликовано на официальной странице посольства США в Азербайджане в соцсети Х.

За 3 года Уго Гевара внес значительный вклад в развитие американо-азербайджанских отношений, успешно представил достижения США и установил искренние, доверительные отношения с людьми по всей стране. Работая в Азербайджане, он пережил множество незабываемых моментов.

"Последние события в регионе вновь подтвердили пользу нашего двустороннего сотрудничества. В частности, мы выражаем благодарность Азербайджану за помощь в безопасной эвакуации граждан США из Ирана. Эти три года были для меня незабываемыми. В памяти остались поездки по стране, официальные встречи и приятные моменты повседневной жизни. Я благодарен за все установленные связи. Я очень буду скучать по гостеприимству людей в Азербайджане, богатой культуре и, конечно, вкусной кухне",- подчеркнул Уго Гевара.

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