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Названо количество мин, обезвреженных за неделю на освобожденных территориях Азербайджана

Происшествия Материалы 30 июня 2025 12:47 (UTC +04:00)
Названо количество мин, обезвреженных за неделю на освобожденных территориях Азербайджана

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Рашид Гараев
Рашид Гараев
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БАКУ /Trend/ - Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнародовало информацию об операциях, проведенных с 23 по 29 июня организациями, занимающимися разминированием, на освобожденных территориях.

Как сообщили в понедельник Trend в ANAMA, в результате операций по разминированию от мин и других взрывоопасных остатков войны очищено более 1350,8 гектара земель.

Отмечается, что в ходе операций по разминированию, проведенных на прошлой неделе в Тертере, Агдаме, Агдере, Лачине, Физули, Шуше, Ходжалы, Ханкенди, Кяльбаджаре, Ходжавенде, Джебраиле, Губадлы и Зангилане, было обнаружено и обезврежено 85 противопехотных, 18 противотанковых мин и 524 неразорвавшихся боеприпаса.

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