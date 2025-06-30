Для Ирана важны мир и стабильность на Южном Кавказе – Исмаил Бегаи

БАКУ /Trend/ - Для Ирана важны мир и стабильность на Южном Кавказе.

Об этом заявил 30 июня пресс-секретарь МИД Ирана Исмаил Бегаи на пресс-конференции в Тегеране, сообщает Trend.

Представитель министерства отметил, что Иран всегда поддерживал мирный процесс между Арменией и Азербайджаном и призвал стороны подписать мирное соглашение в ближайшее время.

Бегаи отметил, что Иран имеет хорошие и сбалансированные отношения с обеими странами и отмечает важность продолжения политики добрососедства.

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