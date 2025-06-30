Франция вывозит ядерные отходы в районы, прилегающие к условной границе Армении с Азербайджаном - Коалиция EPF

БАКУ /Trend/ - Коалиция "Environmental Protection First (EPF)" распространила заявление в связи с размещением Францией урансодержащих радиоактивных отходов вблизи условной границы Армении с Азербайджаном, сообщает в понедельник Trend.

"Мы, члены коалиции "Environmental Protection First (EPF)", рассматриваем размещение французской государственной ядерной корпорацией "Orano" части урансодержащих радиоактивных отходов вблизи условной границы Армении с Азербайджаном как проявление новой экологической войны против Азербайджана.

По информации французских СМИ (https://courrierfrance24.fr/orano-envoie-secretement-des-dechets-dangereux-en-armenie-et-fait-des-dons-mysterieux-a-une-fondation-liee-au-premier-ministre-armenien), данный процесс начался в июне 2025 года, и первая партия ядерных отходов уже размещена на территории Дилижанского национального парка Армении. Этот парк, расположенный к Северу от озера Гёйча, полностью расположен в бассейне реки Агстафа на высоте 1100-2800 метров, а водные потоки впадают в реку Кура через реку Агстафа. Биоразнообразие в Азербайджане в целом находится под угрозой, так как территория парка расположена в непосредственной близости от Гедабейского, Товузского, Агстафинского и Газахского районов.

Исследования французских СМИ показывают, что экспорт урансодержащих радиоактивных отходов в Армению был согласован на встрече Макрона с Пашиняном в Париже в феврале этого года, после чего на счет фонда "Мой шаг" жены Пашиняна Анны Акопян поступили крупные сомнительные пожертвования от французской компании в качестве вознаграждения за эту сделку", - говорится в заявлении.

Как отмечается, размещение ядерных отходов в сейсмически активном регионе Армении еще больше увеличивает масштабы опасности.

"Весь мир, в том числе Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), должно быть обеспокоено тем, что Франция, имеющая 56 ядерных реакторов на 18 атомных электростанциях, после сброса ядерных отходов в моря в колониальных регионах, сейчас перевозит их в Армению. Мы также призываем экологические организации Армении подняться против этого экологического террора. Должен быть положен конец пренебрежению со стороны франко-армянского тандема требованиями Конвенции Эспо, Конвенции об охране биоразнообразия, Хельсинкской конвенции об использовании и охране трансграничных водных ресурсов.

Власти Армении назвали информацию, распространяемую во французских СМИ, якобы "дезинформацией", но не позволяют проверить факт на месте.

Мы, коалиция "Environmental Protection First (EPF)", призываем премьер-министра Никола Пашиняна обеспечить возможность проведения мониторинга в районах, расположенных вблизи условной границы Армении с Азербайджаном, в связи с размещением радиоактивных отходов - с участием представителей Неправительственных организаций Азербайджана, Международного агентства по атомной энергии и других международных структур",- говорится в заявлении.

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