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Петер Михалко выразил обеспокоенность в связи с насилием в отношении азербайджанцев в Екатеринбурге

Политика Материалы 30 июня 2025 18:40 (UTC +04:00)
Петер Михалко выразил обеспокоенность в связи с насилием в отношении азербайджанцев в Екатеринбурге

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ/ Trend/ - Глава представительства Европейского союза в Азербайджане Петер Михалко выразил обеспокоенность в связи с насилием в отношении азербайджанцев в Екатеринбурге.

«Я глубоко обеспокоен сообщениями о насилии, пытках и бесчеловечном обращении с этническими азербайджанцами в России, приводящем даже к гибели людей, по вине российских сил безопасности. Мои мысли с жертвами и их семьями», - написал он в соцсети.

Отметим, что утром 27 июня в Екатеринбурге была проведена операция более чем в 10 квартирах, где проживали азербайджанцы. Большинство членов семьи Сафаровых родом из Агдама были задержаны. В ходе операции были убиты двое братьев - Зияддин и Гусейн Сафаровы, а также задержано много азербайджанцев. Несколько человек были госпитализированы.

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