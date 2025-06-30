БАКУ/ Trend/ - Глава представительства Европейского союза в Азербайджане Петер Михалко выразил обеспокоенность в связи с насилием в отношении азербайджанцев в Екатеринбурге.

«Я глубоко обеспокоен сообщениями о насилии, пытках и бесчеловечном обращении с этническими азербайджанцами в России, приводящем даже к гибели людей, по вине российских сил безопасности. Мои мысли с жертвами и их семьями», - написал он в соцсети.

Отметим, что утром 27 июня в Екатеринбурге была проведена операция более чем в 10 квартирах, где проживали азербайджанцы. Большинство членов семьи Сафаровых родом из Агдама были задержаны. В ходе операции были убиты двое братьев - Зияддин и Гусейн Сафаровы, а также задержано много азербайджанцев. Несколько человек были госпитализированы.