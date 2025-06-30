МВД об операции в офисе "Sputnik Азербайджан" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - МВД провело оперативно-розыскные мероприятия в офисе "Sputnik Азербайджан", задержаны несколько человек.

Об этом Trend сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.

Было отмечено, что на основании поступившей оперативной информации о том, что бакинское отделение информационного агентства «Россия сегодня» («Sputnik Азербайджан») продолжает осуществлять свою деятельность на основе незаконного финансирования, несмотря на приостановление его аккредитации в феврале 2025 года, министерство внутренних дел начало проверку. 30 июня в офисе филиала были проведены оперативно-розыскные мероприятия, задержаны несколько человек.

Подчеркнуто, что в связи с этим будет предоставлена ​​дополнительная информация.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!