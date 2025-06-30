Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Президент Турции вновь поблагодарил Азербайджан за вклад в восстановление зоны землетрясений

Политика Материалы 30 июня 2025 22:21 (UTC +04:00)
Президент Турции вновь поблагодарил Азербайджан за вклад в восстановление зоны землетрясений
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь поблагодарил Азербайджан за помощь в устранении последствий февральских землетрясений 2023 года.

Как сообщает Trend, выступая 30 июня на брифинге по итогам заседания Кабинета министров в Анкаре, турецкий лидер напомнил об открытии Азербайджанского квартала в Кахраманмараше.

«Вместе с моим братом Ильхамом Алиевым мы открыли Азербайджанский квартал. Хочу вновь поблагодарить народ Азербайджана, который с первого дня бедствия протянул руку помощи нашей стране», - сказал он.

Глава турецкого государства также прокомментировал итоги саммита НАТО в Гааге, объявив, что лидеры Североатлантического альянса соберутся в 2026 году в Анкаре.

Лента

Лента новостей

Читать все новости