Проект "Незабываемые": Ислам Рзаев – создатель первого Государственного театра мугама (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках проекта "Unudulmayanlar" (Незабываемые), реализуемого Международным центром мугама, состоялся вечер, посвящённый 90-летию со дня рождения выдающегося представителя азербайджанского искусства мугамного исполнения, кавалера ордена "Шохрат" народного артиста Ислама Рзаева, сообщает Trend Life.

Памятный вечер начался с показа видеозаписей с выступлениями выдающегося ханенде. Ведущим вечера был литературный чтец Гусейнага Асланов. Декан факультета исполнительского искусства Азербайджанской национальной консерватории, кандидат искусствоведения Саадат Вердиева в своём выступлении подчеркнула, что Ислам Рзаев заложил самобытные традиции в мугамном искусстве. В его становлении как исполнителя, наряду с Сеидом Шушинским, важную роль сыграли также такие корифеи, как Бюльбюль и Хан Шушинский, Зульфи Адыгезалов и Хагигат Рзаева. Он глубоко освоил исполнительскую манеру и художественные критерии каждого из них, но в то же время избрал собственный, неповторимый путь в искусстве.

Тёплыми воспоминаниями, связанными с Исламом Рзаевым, поделились заслуженный деятель искусств, профессор Ариф Асадуллаев, писатель, поэт и драматург Сейран Сахават, народная артистка, профессор Шафига Эйвазова. Отмечалось, что помимо своего блестящего пути как ханенде, Ислам Рзаев запомнился и как непревзойдённый исполнитель многих композиторских произведений, а также как выдающийся педагог.

Свою преподавательскую деятельность он начал в Средней специальной музыкальной школе имени Бюльбюля, затем долгие годы преподавал в Азербайджанской национальной консерватории, до конца жизни возглавлял кафедру сольного пения в Азербайджанском государственном университете культуры и искусств.

Ислам Рзаев, являвшийся известным представителем и достойным продолжателем карабахской школы ханенде, благодаря уникальному таланту и большому трудолюбию за короткое время получил признание как виртуозный исполнитель и снискал любовь слушателей. Он достойно продолжал традиции своих предшественников в искусстве, на протяжении всего своего творчества стремился к сохранению классического стиля исполнения мугама. Ислам Рзаев, глубоко чувствовавший все нюансы народной музыки, является одним из выдающихся мастеров, обогативших сокровищницу национальной музыки. Заняв достойное место в азербайджанской школе ханенде, имеющей древние исторические корни, он внес важный вклад в её развитие.

От имени семьи Ислама Рзаева с благодарственной речью выступила Арзу Шамиева, выразив признательность всем, кто приложил усилия для проведения этого памятного вечера.

В концертной части мероприятия приняли участие заслуженные артисты Гюлистан Алиева, Гочаг Аскеров, Нурия Гусейнова, Севиндж Сарыева, а также ханенде Ровшан Азиз и Вусал Касымов. Музыкальное сопровождение обеспечивал инструментальный ансамбль под руководством солиста Международного центра мугама Кямала Нуриева.

Ислам Рзаев родился 11 ноября 1934 года в селе Сердали Физулинского района. Окончил Азербайджанский государственный университет культуры и искусства. С юного возраста приобщившись к исполнительскому искусству, он на протяжении многих лет являлся солистом Азербайджанской государственной филармонии имени Муслима Магомаева. По его инициативе в 1989 году в Баку был создан первый Государственный театр мугама. До конца жизни он исполнял обязанности художественного руководителя этого театра.

Маэстро представлял азербайджанскую культуру более чем в 70 странах мира, в числе которых Франция, Великобритания, Иран, Ирак, Алжир, Турция, Израиль, Колумбия, Перу, Куба, Япония, Индия, Непал и другие.

Ислам Рзаев скончался 26 января 2008 года в городе Баку.

Информационная поддержка — Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.

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