В Германии представлены симфонические произведения азербайджанского композитора (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В немецком городе Гуммерсбах представлены симфонические произведения лауреата международных конкурсов, члена Союза композиторов Азербайджана, пианистки Кямали Ализаде. Симфоническую сюиту "Данте в Венеции" в исполнении оркестра под управлением блестящего музыканта, маэстро Анара Брамо публика встретила с восторгом. Это произведение стало настоящим украшением концерта и впервые прозвучало в городе Гуммерсбах, войдя в историю местного оркестра как первое исполнение сочинения азербайджанского композитора, сообщила Trend Life музыкант.

"Я благодарю немецкий оркестр и маэстро Анара Брамо за прекрасное исполнение и искренний интерес к моему творчеству. Это сотрудничество стало ещё одним важным шагом в деле культурного диалога и музыкального обмена между странами. Сюита "Данте в Венеции" была написана после моей первой поездки в Венецию в 2003 году. Очарованная архитектурой, атмосферой и историей города, я постаралась передать свои впечатления в пятичастной симфонической сюите, в которой каждая часть посвящена знаковым символам Венеции", - сказала Кямаля Ализаде.

Произведение, выдержанное в стиле барокко-мугам, было высоко оценено её педагогом - народным артистом Азербайджана, профессором Арифом Меликовым, который с верой и надеждой поддерживал свою талантливую студентку.

Сюита «Данте в Венеции» ранее исполнялась в Баку и Италии - в том числе в знаменитом оперном театре Сан-Ремо. Впервые произведение прозвучало в 2003 году на международном фестивале "Compositori a confronto" в Реджио-Эмилия.

Отметим, что музыка Кямали Ализаде отличается глубокой эмоциональностью, синтезом азербайджанского музыкального наследия с элементами европейской классики, яркой мелодикой и тонкой архитектурой формы. Она достойно представляет Азербайджан на международной музыкальной арене. Её произведения с успехом исполнялись в Голландии, Италии, Норвегии, Японии, Китае, США и Новой Зеландии, завоёвывая признание слушателей и профессионалов в самых разных уголках мира.

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