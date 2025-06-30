Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

Обсуждено текущее состояние проектов, реализуемых между Азербайджаном и АБИИ

Экономика Материалы 30 июня 2025 20:39 (UTC +04:00)
Обсуждено текущее состояние проектов, реализуемых между Азербайджаном и АБИИ

Читайте Trend в

Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Заместитель министра экономики Азербайджана Самед Баширли принял участие в 10-м ежегодном собрании Азиатского банка инфраструктурных инвестиций в Пекине, где провел ряд встреч.

Об этом в понедельник сообщили Trend в министерстве экономики Азербайджана.

На мероприятии были обсуждены достижения АБИИ за 10 лет, а также дальнейшая деятельность банка со странами-членами. На "круглом столе", организованном в рамках ежегодного собрания, Самед Баширли подчеркнул успешное сотрудничество страны с банком. Была отмечена роль Азербайджана, расположенного на пересечении Европы и Азии, в координации региональных рынков через транспортную, энергетическую и цифровую инфраструктуру. Доведена до внимания информация о транспортно-транзитных и логистических проектах с банком, а также потенциале сотрудничества по проекту Среднего коридора.

В рамках участия в 10-м Ежегодном собрании АБИИ на встрече с главным инвестиционным директором банка Константином Лимитовским была отмечена важность работы, проводимой банком в поддержку развития инфраструктуры в странах-членах. Стороны обсудили текущее состояние реализуемых совместно с АБИИ проектов в Азербайджане и рассмотрели перспективы расширения сотрудничества.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости