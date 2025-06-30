Обсуждено текущее состояние проектов, реализуемых между Азербайджаном и АБИИ

БАКУ /Trend/ - Заместитель министра экономики Азербайджана Самед Баширли принял участие в 10-м ежегодном собрании Азиатского банка инфраструктурных инвестиций в Пекине, где провел ряд встреч.

Об этом в понедельник сообщили Trend в министерстве экономики Азербайджана.

На мероприятии были обсуждены достижения АБИИ за 10 лет, а также дальнейшая деятельность банка со странами-членами. На "круглом столе", организованном в рамках ежегодного собрания, Самед Баширли подчеркнул успешное сотрудничество страны с банком. Была отмечена роль Азербайджана, расположенного на пересечении Европы и Азии, в координации региональных рынков через транспортную, энергетическую и цифровую инфраструктуру. Доведена до внимания информация о транспортно-транзитных и логистических проектах с банком, а также потенциале сотрудничества по проекту Среднего коридора.

В рамках участия в 10-м Ежегодном собрании АБИИ на встрече с главным инвестиционным директором банка Константином Лимитовским была отмечена важность работы, проводимой банком в поддержку развития инфраструктуры в странах-членах. Стороны обсудили текущее состояние реализуемых совместно с АБИИ проектов в Азербайджане и рассмотрели перспективы расширения сотрудничества.

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