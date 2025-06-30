Вырос объем розничного товарооборота в Баку
В январе-мае 2025 года в розничной торговой сети Азербайджана потребителям было реализовано товаров на сумму более 24 млрд манатов.
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