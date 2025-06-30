Стали известны имена лиц, задержанных в ходе операции в офисе "Sputnik Азербайджан"

БАКУ /Trend/ - Стали известны имена лиц, задержанных министерством внутренних дел в ходе операции в офисе "Sputnik Азербайджан" .

Как сообщает Trend, в ходе операции задержаны исполнительный директор бакинского филиала "Спутника" Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов.

Отметим, что на основании поступившей оперативной информации о том, что бакинское отделение информационного агентства "Россия сегодня" ("Sputnik Азербайджан") продолжает осуществлять свою деятельность на основе незаконного финансирования, несмотря на приостановление его аккредитации в феврале 2025 года, министерство внутренних дел начало проверку. 30 июня в офисе филиала были проведены оперативно-розыскные мероприятия, задержаны несколько человек.

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