Министр здравоохранения Азербайджана обратился к выпускникам АМУ

БАКУ /Trend/ - Министр здравоохранения Теймур Мусаев призвал выпускников Азербайджанского медицинского университета (АМУ) быть уверенными в своих знаниях и ответственными врачами.

Как сообщает Trend, об этом министр здравоохранения сказал на встрече с выпускниками вуза.

По словам министра, этот призыв к молодым врачам подчеркивает важность не только их профессиональной деятельности, но также моральной и гражданской ответственности во имя жизни и здоровья их пациентов.

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