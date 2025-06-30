Министры экономики Азербайджана и Узбекистана обсудили вопросы продвижения совместных проектов

БАКУ/Trend/ - В министерсте экономики Азербайджана прошла встреча с министром инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазизом Кудратовом, сообщает Trend со ссылкой на ведомство.

Как сообщается, на встрече обсуждены вопросы продвижения совместных проектов и взаимных инвестиций.

В ходе встречи министра экономики Микаила Джаббарова и Лазиза Кудратова было подчеркнуто, что развитию двусторонних отношений придается особое значение. Отмечено, что визиты глав государств и проведенные встречи на высшем уровне придали импульс выводу стратегического партнерства на качественно новый уровень и устойчивому развитию взаимовыгодного сотрудничества.

Стороны обсудили вопросы повестки дня, в том числе увеличение товарооборота между странами, укрепление сотрудничества в промышленной сфере, продвижение совместных проектов и взаимных инвестиций.