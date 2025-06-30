Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 30 июня

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 30 июня.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1,9944 маната. 1 турецкая лира стоит 0,0426 маната, 100 российских рублей - 2,1616 маната.