Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Экономика

Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 30 июня

Экономика Материалы 30 июня 2025 09:12 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 30 июня

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 30 июня.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1,9944 маната. 1 турецкая лира стоит 0,0426 маната, 100 российских рублей - 2,1616 маната.

1 доллар США

USD

1.7000

1 евро

EUR

1.9944

1 австралийский доллар

AUD

1.1124

1 белорусский рубль

BYN

0.5728

1 болгарский леви

BGN

1.0188

1 дирхам ОАЭ

AED

0.4629

100 южнокорейских вон

KRW

0.1260

1 чешская крона

CZK

0.0806

1 китайский юань

CNY

0.2373

1 датская крона

DKK

0.2673

1 грузинский лари

GEL

0.6243

1 гонконгский доллар

HKD

0.2166

1 индийская рупия

INR

0.0199

1 британский фунт стерлингов

GBP

2.3340

10000 иранских риалов

IRR

0.0283

1 шведская крона

SEK

0.1796

1 швейцарский франк

CHF

2.1297

1 израильский шекель

ILS

0.5030

1 канадский доллар

CAD

1.2435

1 кувейтский динар

KWD

5.5618

100 казахских тенге

KZT

0.3268

1 катарский риал

QAR

0.4664

1 кыргызский сом

KGS

0.0195

100 венгерских форинтов

HUF

0.4997

1 молдавский лей

MDL

0.1009

1 норвежская крона

NOK

0.1691

100 узбекских сомов

UZS

0.0134

100 пакистанских рупий

PKR

0.5979

1 польский злотый

PLN

0.4704

1 румынский лей

RON

0.3923

100 российских рублей

RUB

2.1616

1 сербский динар

RSD

0.0170

1 сингапурский доллар

SGD

1.3347

1 саудовский риал

SAR

0.4533

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

xdr

2.3347

1 турецкая лира

TRY

0.0426

1 туркменский манат

TMT

0.4857

1 украинская гривна

UAH

0.0407

100 японских йен

JPY

1.1811

1 новозеландский доллар

NZD

1.0327
Лента

Лента новостей

Читать все новости