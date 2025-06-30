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До конца года в Азербайджане откроются 5 Центров соцобслуживания

Общество Материалы 30 июня 2025 14:26 (UTC +04:00)
До конца года в Азербайджане откроются 5 Центров соцобслуживания

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Бести Мамед
Бести Мамед
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БАКУ /Trend/ - До конца года в Азербайджане планируется открытие 5 Центров социального обслуживания.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил председатель правления Агентства социальных услуг при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана Вугар Бейбутов на пресс-конференции, посвященной 5-летию Агентства.

Он отметил, что таким образом количество этих Центров будет доведено до 10.

"Приоритетом Агентства является расширение сети социальных услуг. В рамках социального заказа планируется увеличить количество Центров социальной реабилитации детей с инвалидностью и Центров услуг дневного ухода с 30 до 45 в течение нескольких лет", - добавил он.

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