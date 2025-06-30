Кадры задержания сотрудников "Sputnik Азербайджан" в Баку (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В результате операции, проведенной МВД Азербайджана в офисе "Sputnik Азербайджан" в Баку, есть задержанные, сообщает в понедельник Trend.

Отметим, что сегодня в офисе агентства "Sputnik Азербайджан" была проведена операция.

Напомним, что некоторое время назад деятельность "Sputnik" в Азербайджане была приостановлена.

Несмотря на это, стало известно, что агентство продолжает свою деятельность, сотрудники выходят на работу.

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