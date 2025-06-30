Тела убитых в Екатеринбурге азербайджанцев повторно отправят на экспертизу

БАКУ /Trend/ - Тела азербайджанцев, убитых в Екатеринбурге, будут повторно отправлены на экспертизу.

Как передает Trend, об этом сказал журналистам Сейфеддин Гусейнли, чьи братья были убиты в России.

"События в Екатеринбурге стали трагедией не только для нашей семьи, но и для всего Азербайджана. В страну доставлены тела моих братьев, погибших в результате жестоких пыток со стороны силовых структур России. С целью установления истины и восстановления справедливости, в ответ на сфальсифицированное, необъективное и надуманное заключение российской экспертизы, тела будут повторно осмотрены профессиональными специалистами нашей страны, и будет подготовлено объективное заключение", - сказал он.

Сейфеддин Гусейнли также отметил, что наш народ и наше государство всегда действуют достойно.

"Несомненно, и в этом вопросе Азербайджан действовал строго в рамках закона и предпринял адекватные шаги. Азербайджан продемонстрировал, что способен защитить права каждого своего гражданина и всех азербайджанцев, и прилагает к этому усилия. Наше государство не останется равнодушным к случаям насилия, пыток в отношении азербайджанцев, где бы они ни находились", - сказал он.

Отметим, что 27 июня около 5 часов утра сотрудники ФСБ провели операции по различным адресам в городе Екатеринбург, где проживают члены семьи Сафаровых, граждан России родом из Агдамского района Азербайджана. В ходе обыска квартир сотрудниками ФСБ были убиты братья Гусейн и Зияддин Сафаровы, а 8 человек, в том числе брат убитых - Бекир Сафаров, получили телесные повреждения различной степени тяжести.

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