В Азербайджане началась закупка продовольственной пшеницы местного производства

БАКУ /Trend/ - Государственное агентство резервов Азербайджанской Республики объявило о закупке высококачественной продовольственной пшеницы местного производства урожая 2025 года у отечественных производителей до 1 сентября 2025 года.

Как сообщает Trend, об этом говорится в информации, распространенной агентством.

"Поставляемая продовольственная пшеница должна соответствовать всем качественным показателям пшеницы I, II и III классов, указанным в стандарте AZS 888:2025 "Пшеница. Технические условия", а также требованиям, установленным законом Азербайджанской Республики "О продовольственной безопасности".

Соответствие предлагаемой продовольственной пшеницы требованиям по качеству должно быть подтверждено аккредитованными в соответствующей области лабораториями", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что во время закупки качественные показатели продовольственной пшеницы будут дополнительно проверяться Государственным агентством резервов Азербайджанской Республики, и пшеница, не соответствующая установленным требованиям, приниматься не будет.

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