Инфляция в Иране продолжает расти

БАКУ /Trend/ — В Иране зафиксирован рост точечной инфляции на 39,4% в третьем месяце текущего иранского года (с 22 мая по 21 июня 2025 года) по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года (с 21 мая по 20 июня 2024 года), сообщает Trend со ссылкой на Статистический центр Ирана.

Согласно данным, в отчётный период иранские домохозяйства тратили в среднем на 39,4% больше на различные товары и услуги по сравнению с прошлым годом.

Точечная инфляция отражает процентное изменение ценового индекса относительно аналогичного периода предыдущего года. В третьем месяце текущего года индекс цен составил 348,1.

Наибольший вклад в рост инфляции в годовом выражении внесли:

- сектор продуктов питания, напитков и табачных изделий — 42,3%,

- сектор непродовольственных товаров и услуг — 37,9%.

Кроме того, 39,1% инфляционного давления приходилось на городские районы и 40,3% — на сельскую местность.

Месячная инфляция в стране увеличилась на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем (с 21 апреля по 21 мая 2025 года) и составила 3,3%.

В частности, в городах месячная инфляция зафиксирована на уровне 3,3%, в сельской местности — 3,4%.

По итогам третьего месяца текущего иранского года годовая инфляция (с 21 июня 2024 года по 21 июня 2025 года) составила 34,5%, тогда как в аналогичном предыдущем периоде (с 21 июня 2023 года по 20 июня 2024 года) показатель был ниже.

При этом годовая инфляция в городах составила 34,6%, в сельской местности — 34,1%.