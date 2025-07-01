Проведена церемония выпуска «Командно-штабного академического курса» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Национальном университете обороны состоялась церемония, посвящённая 25-му выпуску «Командно-штабного академического курса» Института военного управления, передает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Сначала минутой молчания была почтена память Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и сынов Родины, ставших шехидами во имя независимости, территориальной целостности и суверенитета нашей страны, прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Ректор Национального университета обороны, генерал-майор Гюндуз Абдулов в своём выступлении передал выпускникам поздравления министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова и других представителей руководства, пожелал им успехов в дальнейшей службе, а также выразил благодарность профессорско-преподавательскому составу. Ректор отметил, что подготовка профессиональных офицерских кадров в соответствии с требованиями времени является одним из приоритетных задач, поставленных Верховным Главнокомандующим перед руководством Азербайджанской Армии, и подчеркнул, что работа, проводимая в этом направлении, включая реформы в системе военного образования, вносит значительный вклад в повышение боеспособности и интеллектуального потенциала нашей Армии.

Затем полковник-лейтенанту Вюсалу Абдуррахманову, окончившему «Командно-штабной академический курс» с отличием, были вручены диплом, почетная грамота и подарок.

Выступивший на мероприятии, полковник-лейтенант В.Абдуррахманов выразил благодарность руководству Национального университета обороны и Института военного управления, а также профессорско-преподавательскому составу за созданные условия, обеспечившие эффективное освоение знаний и практических навыков, и полученное образование. От имени выпускников отличник курса прикрепил эмблему к символическому пню.

В заключение выпускникам были вручены дипломы, было сделано фото на память.