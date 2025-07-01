Генсек ОЭС поблагодарил Азербайджан за весомый вклад в деятельность Организации

АГДАМ/Trend/- Мы искренне благодарны за весомый вклад, который Азербайджан вносит в деятельность Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал журналистам генеральный секретарь ОЭС Асад Маджид Хан в кулуарах Молодежного форума ОЭС на тему "Укрепление роли молодежи в построении устойчивого и климатоустойчивого будущего", который проходит в Агдаме.

"Мы, в Секретариате ОЭС, и я лично как Генеральный секретарь ОЭС, рады находиться в Азербайджане, особенно в Карабахском регионе — в городе Агдам. Это уже третий саммит и в целом 17-й саммит ОЭС, который принимает Азербайджан. Мы искренне благодарны за весомый вклад, который Азербайджан вносит в деятельность Организации, способствуя укреплению регионального единства, а также продвижению развития и процветания",- сказал он.

Генсек ОЭС отметил, саммит проходит в непростое для региона время, что придаёт ему особую значимость. Это возможность для государств-членов проявить солидарность и вместе определить пути дальнейшего сближения в достижении общих целей — развития и процветания.

"И особенно символично, что, благодаря лидерству Президента Ильхама Алиева, мы отмечаем не просто саммит, а целую Неделю ОЭС. В рамках этой недели проводится Молодёжный форум, который объединил молодых людей со всего региона. Завтра состоится Женский форум, а также будет проведён Бизнес-форум. Все эти мероприятия позволят нам услышать мнение ключевых групп заинтересованных сторон, что особенно важно при формировании долгосрочной стратегии Организации на ближайшее десятилетие",- сказал он.