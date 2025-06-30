С начала года из детских соцучреждений в семьи возвращены 64 ребенка - Вугар Бейбутов

БАКУ /Trend/ - В январе-мае этого года 64 ребенка были возвращены из государственных социальных учреждений в их семьи.

Об этом заявил сегодня председатель правления Агентства социальных услуг при министерстве труда и социальной защиты населения Вугар Бейбутов на пресс-конференции, посвященной 5-летию агентства, сообщает Trend.

По его словам, за 5 лет в данные учреждения были помещены 677 детей.

"В этом году удалось предотвратить попадание в эти учреждения 100 детей, а с 1 ноября 2022 года по настоящее время - 658. Всего за последние пять лет обеспечено возвращение 728 детей из этих учреждений в их семьи", - сказал В.Бейбутов.

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