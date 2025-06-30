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Нормализация отношений между Арменией и Азербайджаном может проложить путь к устойчивому миру - Кая Каллас

Политика Материалы 30 июня 2025 14:33 (UTC +04:00)
Нормализация отношений между Арменией и Азербайджаном может проложить путь к устойчивому миру - Кая Каллас
Фото: Кая Каллас/X

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Фархад Мамедов
Фархад Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Нормализация отношений между Арменией и Азербайджаном может проложить путь к устойчивому миру в регионе.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявила верховный представитель ЕС по внешней политике Кая Каллас на совместном брифинге с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.

"Сегодня мы обсудили отношения между Арменией и Азербайджаном. ЕС продолжает активно поддерживать нормализацию отношений между двумя странами на основе уважения суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ. Альтернативы этим трем принципам нет. Мы довольны продвижением двустороннего процесса нормализации. Улучшение отношений между Арменией и Азербайджаном может открыть путь к устойчивому миру в регионе", - сказала она.

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