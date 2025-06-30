НПЗ STAR увеличил импорт нефти
Фото: SOCAR Türkiye
Нефтеперерабатывающий завод STAR, принадлежащий государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR в Турции, импортировал более 932 104 тонн нефти в апреле 2025 года.
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