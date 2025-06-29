Министр иностранных дел Таджикистана посетит Кыргызстан

БИШКЕК /Trend/ - 30 июня – 1 июля министр иностранных дел Республики Таджикистан Сироджиддин Мухриддин совершит официальный визит в Кыргызстан, говорится в сообщении МИД Кыргызстана, передает Trend.

Согласно информации, визит состоится по приглашению министра иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбека Кулубаева.

Сообщается, в рамках визита запланированы переговоры между главами внешнеполитических ведомств двух стран. Стороны обсудят актуальные вопросы двустороннего кыргызско-таджикского сотрудничества.