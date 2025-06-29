Иран может возобновить ядерную программу в течение нескольких месяцев - Рафаэль Гросси

БАКУ /Trend/ - Иран сохранил ключевые компоненты своей ядерной программы и обладает потенциалом для возобновления обогащения урана в течение нескольких месяцев, заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, передает Trend.

По его словам, несмотря на серьёзные повреждения ядерной инфраструктуры Ирана после ударов США и Израиля, она не была полностью уничтожена.

«Честно говоря, было бы неправильно говорить: «все пропало, ничего не осталось». Нанесён серьёзный ущерб, но это не полный ущерб. У Ирана есть и промышленный, и технологический потенциал. Если они захотят, они могут начать эту работу снова», - отметил Гросси.

Он подчеркнул, что обеспокоенность международного сообщества по поводу ядерного потенциала Ирана остаётся высокой и должна оставаться в центре внимания мировой общественности.