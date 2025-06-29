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В Турции задержаны подозреваемые в причастности к лесным пожарам - министр

Турция Материалы 29 июня 2025 13:07 (UTC +04:00)
В Турции задержаны подозреваемые в причастности к лесным пожарам - министр
Фото: Йылмаз Тунч / X

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В Турции задержаны лица, подозреваемые в причастности к лесным пожарам в различных провинциях страны.

Как передает Trend, об этом в соцсети X написал министр юстиции Турции Йылмаз Тунч.

Министр сообщил, что в рамках проведенных прокуратурой расследований задержано 17 подозреваемых.

Он отметил, что речь идет о пожарах, которые вспыхнул в ряде провинции страны 26-28 июня.

По словам министра, в качестве меры предосторожности были эвакуированы заключенные из исправительного учреждения в провинции Биледжик, где также произошли лесные пожары.

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