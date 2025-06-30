Непредоставление Арменией точных минных карт является серьезной угрозой для населения - МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Непредоставление Арменией точных карт заминированных территорий представляет серьезную угрозу для гражданского населения.

Об этом говорится в публикации министерства иностранных дел Азербайджана в социальной сети, передает Trend.

Подчеркнуто, что 30 июня на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, а именно в Агдаме, произошел минный инцидент, в результате которого был тяжело ранен сотрудник полиции. У пострадавшего при взрыве мины полицейского была ампутирована правая нога. Тем самым за период с начала войны 2020 года и до сих пор жертвами мин стали 399 человек.

"Отказ Армении предоставить полные и точные минные карты представляет серьезную угрозу для всех, кто проживает на этих территориях. Международное сообщество не должно молчать перед лицом этих продолжающихся нарушений", - отмечается в публикации.

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