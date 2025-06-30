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Стало известно о состоянии здоровья лица, подорвавшегося на мине в Агдаме

Происшествия Материалы 30 июня 2025 11:17 (UTC +04:00)
Стало известно о состоянии здоровья лица, подорвавшегося на мине в Агдаме

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Аслан Мамедли
Аслан Мамедли
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БАКУ /Trend/ - 30 июня 2025 года около 01:50 пострадавший в результате взрыва мины, произошедшего в Агдамском районе Азербайджана, был госпитализирован в отделение неотложной медицинской помощи Бардинской центральной районной больницы.

Об этом в понедельник Trend сообщили в Объединении управления медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Отмечается, что у мужчины 1988 года рождения диагностирована травматическая ампутация стопы правой ноги и проведена хирургическая операция.

"В настоящее время лечение пострадавшего, состояние которого оценивается как средней тяжести, продолжается в отделении интенсивной терапии",- отмечается в сообщении TƏBİB.

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