Вырос показатель среднемесячной зарплаты наемных работников в Баку

БАКУ /Trend/ - В январе-апреле 2025 года среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в городе Баку увеличилась на 8,1% по сравнению с соответствующим периодом 2024 года и составила 1385,9 маната.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на Управление статистики города Баку.

Отметим, что среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в Азербайджане за этот период выросла на 9,2% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года и составила 1100,6 маната.

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