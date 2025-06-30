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В Агдамском районе полицейский подорвался на мине

Азербайджан Материалы 30 июня 2025 02:20 (UTC +04:00)
В Агдамском районе полицейский подорвался на мине

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ/ Trend/ - В Агдамском районе полицейский подорвался на мине.

Как сообщает Trend, об этом говорится в совместном заявлении пресс-службы МВД, Генпрокуратуры и Агентства Азербайджанской Республики по разминированию.

Было отмечено, что сотрудник Агдамского районного управления полиции, офицер полиции, получил ранение при исполнении служебных обязанностей, подорвавшись на противопехотной мине в селе Паправанд Агдамского района. Пострадавшему ампутировали правую ногу по щиколотку.

По факту происшествия проводится расследование.

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