Названо количество платежных карт и POS-терминалов в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - По состоянию на конец мая количество платёжных карт в обращении по системам банков и ООО "Азерпочт" увеличилось с начала года на 562 тысячи, или 2,8 процента, составив 20 миллионов 461 тысячу единиц, при этом количество дебетовых карт выросло на 4 процента, а кредитных - сократилось на 6,2 процента.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

Отмечается, что рост количества платёжных карт повлиял и на объем безналичных платежей.

"Так, в течение месяца объем безналичных операций внутри страны увеличился на 29 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В мае 2025 года объем внутренних безналичных платежей, осуществлённых с использованием карт, составил 8,074 миллиарда манатов", - говорится в информации ЦБА.

Было отмечено, что на долю электронной торговли приходится 7,053 миллиона манатов безналичных платежей.

"Оставшаяся сумма в размере 1,016 миллиарда манатов пришлась на операции через POS-терминалы, а 3,2 миллиарда манатов - через терминалы самообслуживания. С начала года объем безналичных операций внутри страны с использованием платёжных карт составил 67,1 процента всех внутристрановых операций по картам.

Наблюдается динамичный рост платежной сервисной сети банков и ООО "Азерпочт". Так, по сравнению с концом мая прошлого года количество банкоматов увеличилось на 9 процентов, а количество POS-терминалов - на 42,4 процента", - подчеркивается в информации ЦБА.