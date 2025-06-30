Нидерланды увеличили инвестиции в экономику Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Объем прямых иностранных инвестиций Нидерландов в экономику Азербайджана в первом квартале этого года составил 22,262 миллиона долларов США.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

Согласно информации, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года инвестиции из указанной страны в экономику Азербайджана увеличились на 15,357 миллиона долларов США или в 3,2 раза.

В отчетном году доля инвестиций из Нидерландов в общем объеме прямых иностранных инвестиций в Азербайджан составила 1,5 процента.

В первом квартале 2024 года объем прямых иностранных инвестиций из Нидерландов в Азербайджан составил 6,905 миллиона долларов США.

Отметим, что в первом квартале 2025 года объем прямых иностранных инвестиций в экономику Азербайджана превысил 1,519 миллиарда долларов США, что на 10,456 миллиона долларов США или 0,7 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

В то же время объем прямых иностранных инвестиций, направленных из Азербайджана в зарубежную экономику в отчётном году, составил 315,116 миллиона долларов США, что на 15,335 миллиона долларов или 4,6 процента меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.