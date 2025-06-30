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В «Банк Республика» СНИЗИЛИСЬ СТАВКИ по микрокредитам!

Экономика Материалы 30 июня 2025 10:00 (UTC +04:00)
В «Банк Республика» СНИЗИЛИСЬ СТАВКИ по микрокредитам!

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«Банк Республика» в летние месяцы будет поддерживает предпринимателей на более выгодных условиях!

Лето — это не только пора отдыха, но и время новых возможностей! Сезонное оживление и рост рыночного спроса делают этот период особенно благоприятным для запуска новых проектов и расширения действующего бизнеса.

Банк Республика, один из ведущих банков страны для предпринимателей, желающих развивать свой бизнес и использовать новые возможности в летние месяцы.снизил процентные ставки по микро и агрокредитам сделав условия более выгодными.

Так, предприниматели обратившиеся в банк, при минимальном оформлении и затрате времени смогут оформить кредит на выгодных условиях:

  • Сумма — до 100 000 манатов;
  • Срок — до 48 месяцев;
  • Возможность получения кредита без поручителя и траншами (по частям);
  • Предоставление кредита без комиссии в зависимости от обеспечения;
  • Возможность открытия кредитной линии;
  • Свободный график платежей;
  • Льготный период — до 12 месяцев.

Кредиты предоставляются предпринимателям, занимающимся деятельностью в сферах торговли, сельского хозяйства, услуг, производства и строительства.

Дайте вашему бизнесу новый импульс этим летом — выбирайте «Банк Республика»!

Для получения дополнительной информации:

Веб-сайт: www.bankrespublika.az
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