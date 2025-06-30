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Начата работа по размещению детей, находящихся под опекой государства, в малых домах семейного типа - Вугар Бейбутов

Общество Материалы 30 июня 2025 14:45 (UTC +04:00)
Начата работа по размещению детей, находящихся под опекой государства, в малых домах семейного типа - Вугар Бейбутов

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Бести Мамед
Бести Мамед
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БАКУ /Trend/ - Начата работа по размещению детей, находящихся под опекой государства, в малых домах семейного типа.

Об этом заявил сегодня председатель правления Агентства социальных услуг при министерстве труда и социальной защиты населения Вугар Бейбутов на пресс-конференции, посвященной 5-летию Агентства, сообщает Trend.

"Мы начали работу по переводу государственных детских учреждений в данной сфере на модель малых домов семейного типа", - сказал он.

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