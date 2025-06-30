В Шуше пройдет 6-й Бизнес-форум ОЭС

БАКУ /Trend/ - 2 июля в городе Шуша состоится 6–й Бизнес-форум ОЭС, организованный министерством экономики, Агентством поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO), Секретариатом Организации экономического сотрудничества (ОЭС) и Конфедерацией торгово-промышленных палат ОЭС.

Как сообщили в понедельник Trend в министерстве экономики Азербайджана, мероприятие состоится в рамках "Недели ОЭС", которая будет проведена по инициативе Президента Ильхама Алиева.

Целью проведения форума является содействие инвестициям и торговле в регионе ОЭС, укрепление сотрудничества между деловыми кругами и поддержка устойчивого экономического развития.

В рамках мероприятия будут обсуждены возможности диверсификации сотрудничества в таких сферах, как продовольствие, сельское хозяйство, текстиль, ИКТ, туризм, транспорт и циркулярная экономика, а также другие вопросы. В ходе форума будут организованы встречи в форматах «бизнес-государство» (B2G) и «бизнес-бизнес» (B2B).

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