Тела убитых в Екатеринбурге азербайджанцев доставлены на родину (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Тела убитых в Екатеринбурге Гусейна и Зияддина Сафаровых доставлены в Баку.

Как сообщает Trend, самолет "Уральских авиалиний" с телами погибших приземлился в аэропорту.

Отметим, что 27 июня около 5 часов утра сотрудники ФСБ провели операции по различным адресам в городе Екатеринбург, где проживают члены семьи Сафаровых, граждан России родом из Агдамского района Азербайджана. В ходе операций, проведенных сотрудниками ФСБ, были убиты братья Гусейн и Зияддин Сафаровы, а 8 человек, в том числе брат убитых - Бекир Сафаров, получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!