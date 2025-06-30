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Тела убитых в Екатеринбурге азербайджанцев доставлены на родину (ФОТО)

Политика Материалы 30 июня 2025 20:42 (UTC +04:00)
Тела убитых в Екатеринбурге азербайджанцев доставлены на родину (ФОТО)

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Рашид Гараев
Рашид Гараев
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БАКУ /Trend/ - Тела убитых в Екатеринбурге Гусейна и Зияддина Сафаровых доставлены в Баку.

Как сообщает Trend, самолет "Уральских авиалиний" с телами погибших приземлился в аэропорту.

Отметим, что 27 июня около 5 часов утра сотрудники ФСБ провели операции по различным адресам в городе Екатеринбург, где проживают члены семьи Сафаровых, граждан России родом из Агдамского района Азербайджана. В ходе операций, проведенных сотрудниками ФСБ, были убиты братья Гусейн и Зияддин Сафаровы, а 8 человек, в том числе брат убитых - Бекир Сафаров, получили телесные повреждения различной степени тяжести.

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Тела убитых в Екатеринбурге азербайджанцев доставлены на родину (ФОТО)
Тела убитых в Екатеринбурге азербайджанцев доставлены на родину (ФОТО)
Тела убитых в Екатеринбурге азербайджанцев доставлены на родину (ФОТО)
Тела убитых в Екатеринбурге азербайджанцев доставлены на родину (ФОТО)
Тела убитых в Екатеринбурге азербайджанцев доставлены на родину (ФОТО)
Тела убитых в Екатеринбурге азербайджанцев доставлены на родину (ФОТО)
Тела убитых в Екатеринбурге азербайджанцев доставлены на родину (ФОТО)
Тела убитых в Екатеринбурге азербайджанцев доставлены на родину (ФОТО)
Тела убитых в Екатеринбурге азербайджанцев доставлены на родину (ФОТО)
Тела убитых в Екатеринбурге азербайджанцев доставлены на родину (ФОТО)
Тела убитых в Екатеринбурге азербайджанцев доставлены на родину (ФОТО)
Тела убитых в Екатеринбурге азербайджанцев доставлены на родину (ФОТО)
Тела убитых в Екатеринбурге азербайджанцев доставлены на родину (ФОТО)
Тела убитых в Екатеринбурге азербайджанцев доставлены на родину (ФОТО)
Тела убитых в Екатеринбурге азербайджанцев доставлены на родину (ФОТО)
Тела убитых в Екатеринбурге азербайджанцев доставлены на родину (ФОТО)
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