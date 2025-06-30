Уборка зерновых в Азербайджане завершена почти на 60% посевных площадей

БАКУ /Trend/ - По оперативным данным на 30 июня, уборка зерновых завершена на 58,6% площадей страны.

Об этом Trend сообщили в министерстве сельского хозяйства Азербайджана.

Согласно информации, на сегодня с площади в 546 787 гектаров собраны 1 849 872 тонны зерна. В настоящее время средняя урожайность зерна составляет 33,8 ц/га.

Было отмечено, что в этом году озимые засеяны на площади более 932 тысяч гектаров по всей стране. Из посевных площадей 505 696 га приходится на пшеницу, 426 623 га - на ячмень. К 30 июня на 38,8% площадей пшеницы и 82,2% площадей ячменя уборка полностью завершена. Средняя урожайность составляет 37,2 ц/га по пшенице и 32 ц/га по ячменю. В настоящее время общий показатель урожайности на 2,2 ц/га выше, чем за соответствующий период прошлого года.

В 14 районах уборка урожая ячменя полностью завершена, а в 17 районах - превысила 90 процентов. В Евлахском районе уборка урожая пшеницы завершена полностью, а в Саатлы, Гёйчае, Агдаше, Барде, Масаллы и Уджаре - на этапе завершения.

На сегодня самая высокая урожайность пшеницы и ячменя зафиксирована в Гаджигабульском районе - 55 ц/га. В Самухском районе средняя урожайность пшеницы составила 49,5 центнера/га, а в Бардинском, Имишлинском и Сабирабадском районах средняя урожайность ячменя составила 39,4 центнера/га.

В настоящее время в процессе уборки на полях задействовано 1 526 комбайнов. Из них 565 комбайнов находятся в собственности ОАО "Агросервис", а 961 - в собственности физических и юридических лиц.

Прогнозируется, что уборка зерновых завершится в оптимальные сроки.

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