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Делегация Молодежного форума ОЭС посетила город Агдам (ФОТО)

Политика Материалы 1 июля 2025 05:00 (UTC +04:00)
Делегация Молодежного форума ОЭС посетила город Агдам (ФОТО)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ/ Trend/ - 30 июня делегация, участвующая в Молодежном форуме Организации экономического сотрудничества (ОЭС), посетила освобожденный от оккупации город Агдам.

Как сообщает Trend со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Азербайджана, более 100 представителей из 7 стран ознакомились с масштабными реставрационно-строительными работами, проводимыми в Агдаме. В рамках экскурсии гости посетили комплекс железнодорожного и автовокзала, Центр мугама, а также историческую Джума-мечеть.

Участникам визита была предоставлена подробная информация об истории города и планах его восстановления. В завершение программы для делегатов был организован банкет и культурно-развлекательное мероприятие, отражающее богатое культурное наследие Азербайджана.

Отметим, что Молодежный форум, проводимый в рамках Недели ОЭС, является значимой платформой для расширения роли молодежи в региональной политике и укрепления ее вклада в устойчивое будущее.

Делегация Молодежного форума ОЭС посетила город Агдам (ФОТО)
Делегация Молодежного форума ОЭС посетила город Агдам (ФОТО)
Делегация Молодежного форума ОЭС посетила город Агдам (ФОТО)
Делегация Молодежного форума ОЭС посетила город Агдам (ФОТО)
Делегация Молодежного форума ОЭС посетила город Агдам (ФОТО)
Делегация Молодежного форума ОЭС посетила город Агдам (ФОТО)
Делегация Молодежного форума ОЭС посетила город Агдам (ФОТО)
Делегация Молодежного форума ОЭС посетила город Агдам (ФОТО)
Делегация Молодежного форума ОЭС посетила город Агдам (ФОТО)
Делегация Молодежного форума ОЭС посетила город Агдам (ФОТО)
Делегация Молодежного форума ОЭС посетила город Агдам (ФОТО)
Делегация Молодежного форума ОЭС посетила город Агдам (ФОТО)
Делегация Молодежного форума ОЭС посетила город Агдам (ФОТО)
Делегация Молодежного форума ОЭС посетила город Агдам (ФОТО)
Делегация Молодежного форума ОЭС посетила город Агдам (ФОТО)
Делегация Молодежного форума ОЭС посетила город Агдам (ФОТО)
Делегация Молодежного форума ОЭС посетила город Агдам (ФОТО)
Делегация Молодежного форума ОЭС посетила город Агдам (ФОТО)
Делегация Молодежного форума ОЭС посетила город Агдам (ФОТО)
Делегация Молодежного форума ОЭС посетила город Агдам (ФОТО)
Делегация Молодежного форума ОЭС посетила город Агдам (ФОТО)
Делегация Молодежного форума ОЭС посетила город Агдам (ФОТО)
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