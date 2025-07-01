Делегация Молодежного форума ОЭС посетила город Агдам (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - 30 июня делегация, участвующая в Молодежном форуме Организации экономического сотрудничества (ОЭС), посетила освобожденный от оккупации город Агдам.

Как сообщает Trend со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Азербайджана, более 100 представителей из 7 стран ознакомились с масштабными реставрационно-строительными работами, проводимыми в Агдаме. В рамках экскурсии гости посетили комплекс железнодорожного и автовокзала, Центр мугама, а также историческую Джума-мечеть.

Участникам визита была предоставлена подробная информация об истории города и планах его восстановления. В завершение программы для делегатов был организован банкет и культурно-развлекательное мероприятие, отражающее богатое культурное наследие Азербайджана.

Отметим, что Молодежный форум, проводимый в рамках Недели ОЭС, является значимой платформой для расширения роли молодежи в региональной политике и укрепления ее вклада в устойчивое будущее.