Государство уделяет особое внимание развитию здравоохранения - Теймур Мусаев

БАКУ /Trend/ - Государство уделяет особое внимание развитию здравоохранения.

Как сообщает Trend, об этом министр здравоохранения Теймур Мусаев сказал на встрече с выпускниками Азербайджанского медицинского университета.

Он отметил, что под руководством Президента Ильхама Алиева достигнуты значительные успехи в сфере здравоохранения, модернизируется инфраструктура, повышается качество медицинских услуг.

"Первый вице-президент Мехрибан Алиева также вносит вклад в развитие этой сферы, проявляя внимание и заботу о медицинских работниках", - сказал он.

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