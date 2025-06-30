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Государство уделяет особое внимание развитию здравоохранения - Теймур Мусаев

Общество Материалы 30 июня 2025 20:54 (UTC +04:00)
Государство уделяет особое внимание развитию здравоохранения - Теймур Мусаев

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Рашид Гараев
Рашид Гараев
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БАКУ /Trend/ - Государство уделяет особое внимание развитию здравоохранения.

Как сообщает Trend, об этом министр здравоохранения Теймур Мусаев сказал на встрече с выпускниками Азербайджанского медицинского университета.

Он отметил, что под руководством Президента Ильхама Алиева достигнуты значительные успехи в сфере здравоохранения, модернизируется инфраструктура, повышается качество медицинских услуг.

"Первый вице-президент Мехрибан Алиева также вносит вклад в развитие этой сферы, проявляя внимание и заботу о медицинских работниках", - сказал он.

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