Соседние страны заверили, что не позволят использовать свою территорию против Ирана - МИД

БАКУ /Trend/ - В ходе проведенных консультаций соседние страны заявили, что атаки против Ирана с их территории не будут позволены и в будущем.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом 30 июня заявил пресс-секретарь МИД Ирана Исмаил Бегаи на брифинге в Тегеране.

"Все без исключения соседние страны заверили Иран, что ни в коем случае не позволят использовать свою территорию или небо для атак против Ирана", - сказал он.

Бегаи подчеркнул, что соседние страны хорошо осознают свои обязательства в рамках добрососедства и норм международного права. Исходя из этого, они не предоставляют свою территорию в распоряжение третьих стран для нападения на другие государства.

Напомним, что ранним утром 13 июня Израиль нанес авиаудары по Ирану, в результате которых погибло множество военнослужащих, включая начальника Генштаба ВС Ирана Мохаммада Багери, главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции Хоссейна Салами, двух командующих штабом "Хатам аль-Анбия" - Голамали Рашида и Али Шадмани, командующего ВВС КСИР Амира Али Хаджизаде, а также девять ученых-ядерщиков и других лиц.

В ответ на эти удары Иран выпустил по Тель-Авиву и другим районам Израиля более 150 баллистических ракет и свыше 100 беспилотников, что привело к жертвам среди мирного населения и значительным разрушениям.

22 июня ВВС США атаковали ядерные объекты в Иране. Отмечается, что авиаудары уничтожили ядерные объекты Ирана.

"Мы завершили нашу очень успешную атаку на три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Все самолеты сейчас находятся за пределами воздушного пространства Ирана. Полный боезапас бомб был сброшен на основной объект Фордо. Все самолеты благополучно возвращаются домой", - написал в соцсети Президент США Дональд Трамп.

Вечером 23 июня Иран нанес авиаудары по военной базе США в Катаре.

24 июня при посредничестве Президента США Дональда Трампа между сторонами было объявлено о временном прекращении огня.

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