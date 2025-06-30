В Азербайджане с 1 июля 50% от НДС за услуги в сфере культуры будет возвращаться потребителям

БАКУ /Trend/ - В рамках изменений, внесенных в Налоговый кодекс с целью улучшения инвестиционного климата, стимулирования предпринимательства и снижения налогового бремени, с июля вводится новый механизм стимулирования, ориентированный на сектор культуры.

Как сообщили Trend в министерстве культуры Азербайджана, с 1 июля 2025 года физические лица смогут получить возмещение 50 процентов уплаченного налога на добавленную стоимость (НДС) при безналичном использовании услуг в сфере культуры, таких как театральные представления, кинопоказы, посещение музеев и концертов симфонического оркестра.

Эта льгота будет осуществляться в том же порядке, что и механизм "возврата НДС" (кэшбэк), который уже успешно применяется в ряде других сфер. Потребители смогут вернуть половину НДС на основании полученных ими кассовых чеков на безналичные суммы, которые они заплатили за эти услуги.

Отмечено, что эти изменения были утверждены в начале текущего года на основании дополнений к статье 165.5 Налогового кодекса.

Новый механизм будет способствовать повышению конкурентоспособности и прозрачности в этой сфере, привлечению дополнительных инвестиций, повышению качества услуг и более устойчивому развитию сектора культуры.

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