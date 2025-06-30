Евросовет продлил экономические санкции против России

БАКУ /Trend/ - Европейский совет продлил действие экономических ограничительных мер в отношении России, сообщает Trend со ссылкой на заявление Совета ЕС.

«Сегодня Совет ЕС продлил на шесть месяцев, до 31 января 2026 года, ограничительные меры в связи с продолжающимися действиями Российской Федерации, дестабилизирующими ситуацию в Украине», – говорится в сообщении.

Эти экономические меры, впервые введенные в 2014 году, были значительно расширены с февраля 2022 года в ответ на "необоснованную, неоправданную и незаконную военную агрессию России против Украины".

"В настоящее время меры включают широкий спектр секторальных ограничений, касающихся торговли, финансов, энергетики, технологий и товаров двойного назначения, промышленности, транспорта и предметов роскоши. Также они предусматривают: запрет на импорт или перевозку морем сырой нефти и отдельных нефтепродуктов из России в ЕС; отключение ряда российских банков от системы SWIFT; приостановку деятельности и лицензий в ЕС нескольких пророссийских дезинформационных медиаресурсов. Кроме того, приняты специальные меры, позволяющие ЕС противодействовать обходу санкций.

Поскольку незаконные действия Российской Федерации продолжают нарушать фундаментальные нормы международного права, включая, в частности, запрет на применение силы, необходимо сохранять все введенные меры ЕС и, при необходимости, принимать дополнительные", – заявили в Совете ЕС.