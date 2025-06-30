Диалог культур Азербайджана и Германии на языке музыки (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся концерт Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Гара Гараева - вечер, объединивший музыку Востока и Запада в едином звучании, сообщает Trend Life.

Открыл мероприятие приветственной речью посол Германии в Азербайджане Ральф Хорлеманн, подчеркнувший крепнущие культурные связи между двумя странами.

Под управлением маэстро Пауля Йоханнеса Россманна (Германия) камерный оркестр представил изысканную программу, в которой прозвучали произведения как азербайджанских, так и европейских композиторов.

Этот вечер стал не просто концертом - он превратился в диалог культур, где каждое произведение было как признание в любви к музыке и к общей культурной памяти человечества.

Фото – Кямран Багиров.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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