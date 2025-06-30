В Азербайджане с завтрашнего дня запрещаются браки между близкими родственниками

БАКУ /Trend/ - С завтрашнего дня в Азербайджане будут запрещены браки между близкими родственниками.

Как сообщает в понедельник Trend, в соответствии с Семейным кодексом Азербайджана, запрещается заключение браков между детьми братьев и (или) сестер, имеющих общих биологических дедушек и (или) бабушек, а также между двоюродными братьями и сестрами, имеющими биологическое родство.

Этот запрет вступит в силу с 1 июля 2025 года.

Напомним, что согласно действующему законодательству не допускается заключение брака между близкими родственниками (родители и дети, дедушки-бабушки и внуки, родные и сводные (имеющие общего отца или мать) братья и сестры), усыновителями и усыновленными детьми, лицами, один из которых или оба состоят в браке с другим человеком, лицами, не прошедшие медицинское освидетельствование, предусмотренное статьей 13 настоящего Кодекса, лицами, один или оба из которых признаны судом недееспособными в результате психического заболевания или умственной отсталости.

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